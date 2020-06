Window AC vs Split AC: जानें घर के लिए कौन सा एसी खरीदना चाहिए

नई दिल्ली। गर्मी में AC खरीदते समय अक्सर लोग ये सोचने में परेशान हो जाते हैं कि घर के लिए Split या फिर विंडो एसी ( Window AC or Split AC ) लें। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि किस एसी से बिजली बिल कम आएगा। ऐसे ही कई सारे सवाल एसी खरदते समय लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। चलिए इस समस्या से आपको निकालते हुए इन दोनों एसी ( Window AC vs Split AC ) के अंतर के बारे में बताते हैं जिससे की एसी खरीदने में ( How to Choose Best AC ) आसानी हो।

अगर बात करें कि Split और Window के अंतर की तो विंडो एसी आमतौर पर स्प्लिट एसी की तुलना में काफी सस्ता मिलता है। इसके अलावा विंडो एसी एक सिंगल यूनिट में आता है और इसमें कम्पोनेंट शामिल होते हैं। वहीं स्प्लिट एसी को दो हिस्सों में तैयार किया जाता है। एक कमरे के अंदर स्लीक कम्पोनेंट है और दूसरा हिस्सा बाहर रखा जाता है। यानी दोनों एसी को प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हवा की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, दोनों एसी को बिजली एक समान ही लेती हैं।

अगर एसी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फ्लिपकार्ट पर दोनों एसी कम कीमत के साथ लिस्ट किया गया है। Midea 1.0 Ton 3 Star Split AC में ऑटो रीस्टार्ट और स्लीप मोड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक ये AC 90 sq ft रूम के लिए अच्छा ऑप्शन है और इसकी कीमत 18,999 रुपये रखी गयी है। इस AC को Flipkart से खरीदा जा सकता है और इसपर नो कॉस्ट EMI की भी सुविधा है।

अगर विंडो AC लेना चाहते हैं तो Blue Star का 0.75 Ton 3 Star Window AC बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए कमरे का साइज 90 sq ft तक होना चाहिए। ये AC ऑटो रीस्टार्ट फीचर के साथ है और इसकी 19,490 रुपये रखी गयी है। ग्राहक इसे Flipkart से खरीद सकते हैं और इसपर नो कॉस्ट EMI की भी सुविधा है।