60 की उम्र में ताऊ का जलवा, लगाई ऐसी दौड़ पीछे रह गए बाकी पार्टिसिपेंट्स, वायरल हुआ वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की फुर्ती देख लोग काफी हैरान हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो भी वायरल होती हैं जिनपर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, पर लोगों द्वारा काफी पसंद की जाती हैं। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर एक बुजुर्ग से जुड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जो बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसने अपने हौसलों और दम से सभी को हैरान कर दिया है। ये वीडियो लोगों द्वारा काफी पसंद भी की जा रही है। ये वीडियो एक रेस से जुड़ी है जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग ने भी हिस्सा लिया है। उनकी हिम्मत और फुर्ती को देख सभी लोग काफी हैरान हो रहे हैं।

60 year old man showed stamina and enthusiasm in race, video went viral