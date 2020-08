Son’s and Daughter’s Day 2020 : इन प्यार भरे मैसेज से अपने बेटे-बेटियों को दें Son’s and Daughter’s Day की बधाई

National Son’s and Daughter’s Day 2020: हर साल 11 अगस्त को दुनियाभर में डॉटर्स एंड सन्स डे मनाया जाता है। यह दिन खासकर बेटा-बेटियों के लिए होता है। जैसे माता-पिता को प्यार जताने के लिए अलग-अलग दिन father’s day और Mother’s day मनाया जाता है वैसे ही बेटियों और बेटों को प्यार जताने के लिए Son’s and Daughter’s Day मनाया जाता है। Son’s and Daughter’s Day के दिन उन्हें गिफ्ट्स दिए जाते हैं और पूरा दिन अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। औलादों को समर्पित इस खास दिन को आज के दिन मनाया जा रहा है। इस नेशनल सन्स और डॉटर्स डे (Son’s and Daughter’s Day) के इस खास मौके पर आप अपने आंख के तारे और राज दुलारे को विश करने के लिए ये संदेश भेज सकते हैं।

कोरोना के चलते रेलवे ने 30 सितंबर तक रद्द कर दी सभी ट्रेन? जानें क्या है सच

1- बेटियों से घर में रहती है रोशनी, बेटियां हैं घर की राजकुमारी। उनको सब मिलकर दो उपहार, वे हैं हमारे घर की प्यारी। आओ हम सब मिलकर मनाएं Happy Daughters Day 2020



2- मेरा बेटा तब तक मेरा हैजब तक उसको पत्नी नही मिला जातीमेरी बेटी तब तक मेरी हैजब तक मेरी ज़िन्दगी ख़त्म नही हो जाती...Happy Daughters Day 2020



3- मां-बाप के जीवन में ये दिन भी आता हैं जिगर का टुकड़ा ही एक दिन दूर हो जाता हैं।। Happy Daughters Day 2020

क्या अयोध्या में मिली जमीन पर मस्जिद की जगह बनेगा 'बाबरी अस्पताल'? जानें सच्चाई

4- यूं हर हर दिन खासा है, जो मेरा परिवार मेरे साथ है, पर आज मुझे कुछ कहना है मेरी बेटी और बेटे से, मुझे गर्व है उनपर और उनके हर दर्द का एहसास है।। हैप्पी डॉटर्स एंड सन्स डे! Happy Daughters Day 2020



5- जरूरी नहीं रौशनी चिरागों से ही हो बच्चे भी घर में उजाला करते हैं।। हैप्पी डॉटर्स एंड सन्स डे!! Happy Daughters Day 2020