मां की याद में बेटे ने रोते-रोते गाया दिल छूने वाला गाना, भावुक कर देगा वीडियो

माता-पिता से बड़ा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता है। खास तौर मां अपने बच्चे से और बच्चा अपनी मां से जो जुड़ाव रखता है उसको बयां करना भी मुश्किल हैं। मां बच्चे के बीच के इस रिश्ते का ऐसा ही भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें एक बच्चे अपनी मां को याद कर गाना गा रहा है।

Published: May 03, 2022 04:54:17 pm

मां और उसके बच्चे से बढ़कर इस दुनिया का कोई रिश्ता नहीं होता है। खास बात यह है कि मां की कमी दुनिया की कोई चीज पूरा भी नहीं कर सकती है। इस रिश्ते के बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि भगवान ने मां को बनाया ही ऐसा है। जिसकी जगह लेना तो दूर उसकी बराबरी करना भी मुश्किल होता है। मां और बेटे के बीच इस रिश्ते का भावुक करने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जब मां बेटे से दूर हो जाती है कि उसकी कमी को एक बेटा गाकर बयां कर रहा है। बेटे के इस गाने को जिसने सुना वो भावुक हो गया। मां से दूर रहने का दर्द शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में एक बच्चा अपनी मां को याद करके ऐसा गाना गा रहा है, जिसे सुनकर आप इमोशनल हो जाएंगे।

Son Sang Heart Touching Song In Memory Of His Mother