दुनिया की सबसे लंबी कार, स्वीमिंग पूल सहित हैलीकॉप्टर उतरने के लिए भी जगह

अगर आप कारों के शौकीन हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। दरअसल लग्जरी कारों का शौक तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन कुछ ऐसे शौकीन होते हैं अपनी कार को मोडिफाइ कराके और भी ज्यादा लग्जरी बना देते हैं। ऐसे ही एक दुनिया की लंबी कार है, जिसमें हैलीपेड से लेकर स्विमिंग पुलिस भी है।

Published: May 02, 2022 03:45:30 pm

अगर आप भी कारों के शौकीन हैं तो आपने कभी न कभी सोचा जरूर होगा कि आखिरकार दुनिया का सबसे बड़ी या लंबी कार कौनसी हैं? ये कैसी दिखती होगी। इसमें कितने लोग बैठक सकते होंगे या फिर इसमें किस तरह की सुविधाएं या फीचर्स होंगे? अगर हां तो हम आपको बता देते हैं कि दुनिया का सबसे लंबी कार के बारे में। खास बात यह है कि इस कार में ना सिर्फ हैलिपेड बना हुआ है बल्कि इसमें स्विमिंगपूल भी है। इस कार को तैयार करने में एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 वर्ष लगे थे। चलिए जानते हैं इस कार के बारे में और विस्तार से।

World Longest Car Along With Helipad And Swimming Pool