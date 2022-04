कार में हेलमेंट नहीं पहनने पर पुलिस ने काटा इतने का चालान, जानिए वजह

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर आए दिन सड़कों पर हम कई दुर्घटनाएं देखते हैं। लापरवाही हो या फिर नासमझी कई बार एक की गलती का खामिया दूसरे को भुगतना पड़ता है। लेकिन कई बार ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी ट्रैफिक रूल्स के नाम भी अजीब निर्णय सामने आते हैं। कुछ ऐसा ही चालान एक कार चालाक का बना है वो भी हेलमेट ना पहनने की वजह से।

सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। कई बार जरा सी लापरवाही की वजह से अच्छा खासा जुर्माना चालान के तौर पर भरना पड़ता है। अब नए ट्रैफिक नियम और भी सख्त हो गए हैं। लेकिन कई बार ट्रैफिक नियमों की आड़ में पुलिसकर्मी भी कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल में एक कार चालाक के साथ हुआ है। दरअसल इस कार चालक के पास एक चालान आया है। इसमें उस चालक पर कार में हेलमेट ना पहनने की वजह से जुर्माना लगाया है। चौंक गए ना आप, भला कार में हेलमेट का का क्या काम। कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया वाहन चालक की भी थी। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

