इन राशन कार्ड धारकों पर सरकार लगा सकती है जुर्माना! जल्द करें कार्ड सरेंडर

कई लोग नियमों की अनदेखी करते हुए राशन कार्ड योजना के पात्र न होने के बावजूद इस योजना के जरिए मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में जो लोग गलत तरीके से राशन कार्ड बनवाकर इस योजना का लाभ ले रहे हैं उन्हें सरकार ने जल्द से जल्द कार्ड सरेंडर करने को कहा है।

केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए लगातार योजनाएं लाई जाती हैं, ताकि इनके उत्थान और विकास को नई गति दी जा सके। इसी कड़ी में एक योजना है राशन कार्ड योजना जिसके तहत गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। लेकिन अब जो राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं है फिर इस योजना का लाभ ले रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल राशन कार्ड योजना के जरिए देश के गरीब वर्ग के लोगों को हर महीने मुफ्त राशन जैसे चावल, दाल,गेंहू, नमक, मसाला आदि कई चीजें दी जाती है।

Ration Card Rules If You Are Not Eligible Then Surrender