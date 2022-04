EPFO Update: पेंशनर्स के लिए शुरू की नई सुविधा, अब कभी भी जमा कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पेंशनर्स को लगातार सुविधाएं देती रहती है। एक बार फिर ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए नई सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए अब पेंशनर्स किसी भी वक्त लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। यानी अब ईपीएफओ ने इसके लिए दी जाने वाली डेडलाइन की शर्त हटा ली है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने पेंशनर्स के लिए बेहद खास सुविधा की शुरुआत की है। इस नई सुविधा के जरिए अब पेंशनर्स को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। दरअसल ईपीएफओ की ओर से लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की डेडलाइन को खत्म कर दिया गा है। इसका मतलब यह हुआ है कि अब पेंशनर्स किसी भी वक्त लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकेंगे। हालांकि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ये एक निश्चित अवधि के लिए ही वैलिड रहेगा। इस वैलिडिटी के खत्म होने के बाद पेंशनर्स को दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।

EPFO Pensioners Now Give Their Life Certificate Without Any Deadline Know Details