EPF के लिए बढ़ सकती है सैलरी लिमिट, 15000 से 21000 करने पर विचार कर रही सरकार

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल उच्च स्तरीय कमेटी ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि, ईपीएफओ की सैलरी लिमिट में इजाफा किया जाए। इसके तहत वेतन सीमा में करीब 40 फीसदी के इजाफे का प्रस्ताव दिया गया है। ऐसे मे सबकुछ ठीक रहा और सरकार ने इसे मंजूर कर लिया तो EPF सैलरी लिमिट मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। खास बात यह है कि समिति ने कहा है कि, सरकार सभी प्रस्तावों पर विचार करते हुए बैक डेट से वृद्धि को लागू कर सकती है।

