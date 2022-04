चार धाम यात्रा के लिए IRCTC का खास टूर पैकेज, जानिए खर्च और ट्रैवल शेड्यूल

IRCTC लगातार अपने यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और नियमों में बदलाव करती रहती है। इसके साथ ही स्पेशल टूर पैकेज के जरिए लोगों के किफायती दरों पर घूमने का मौका भी मुहैया करवाती है। इसी कड़ी में रेलवे की ओर से चार धाम यात्रा को लेकर एक खास टूर पैकेज निकाला गया है।

आईआरसीटीसी की ओर से अपने यात्रियों के लिए चार धामा यात्रा को लेकर एक खास टूर पैकेज निकाला गया है। इस टूर पैकेज को किफायदी दरों में इंट्रोड्यूज किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तीर्थ स्थलों का लाभ ले सकें। दरअसल अधिकतर लोग जीवन में एक बार गंगोत्री, यमनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ इन चार धामों की यात्रा करना चाहते हैं। ऐसे में IRCTC के सस्ते टूर पैकेज उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। रेलवे के खास पैकेज के जरिए लोग चार धाम यात्रा की इच्छा आसानी से पूरी कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस पैकेज से जुड़ी जरूरी बातें।

