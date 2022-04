इस शख्स की हैं 9 पत्नियां, प्यार करने के लिए बनाया खास 'टाइम टेबल', फिर कुछ ऐसा जानकर आप भी चौंक जाएंगे

क्या आपको पता है एक शख्स ने एक साथ एक दो नहीं बल्कि 9 लड़कियों के साथ शादी की है। खास बात यह है कि ये शख्स इन सभी पत्नियों के साथ खुशी से रह भी रहा है। इससे भी ज्यादा खास यह है कि इस शख्स ने सभी पत्नियों को एक जैसा वक्त देने के लिए खास टाइम टेबल भी बनाया है।

अकसर पति-पत्नी के बीच नोंकझोंक की खबरें सुनने, पढ़ने को मिलती हैं। कई बार तो पति-पत्नी के रिश्तों को लेकर जोक भी बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक शख्स ऐसा भी है जिसने एक दो नहीं बल्कि एक साथ नौ लड़कियों से शादी की है। अमरीका के इस शख्स ने हाल में खूब सुर्खियां भी बंटोरी थीं। दरअसल खास बात यह है कि ये शख्स ना सिर्फ एक साथ इन लड़कियों से विवाह रचा चुका है बल्कि इनको एक जैसे वक्त भी देता है। इसके लिए बकायदा इस शख्स ने एक खास टाइम टेबल भी बनाया है। हालांकि अब इस टाइम टेबल को खुद इसी शख्स ने तोड़ा है। इसके पीछे भी बड़ी वजह है।

Arthur O Urso Have Nine Wives He Made Time Table For Each