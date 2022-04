महिला रूममेट की चाहत में शख्स ने रखी अजीब शर्तें, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

किराए का मकान लेने या फिर रूम मेट ढूंढने के लिए आपने कई तरह की शर्तों और किस्सों के बारे में पढ़ा या सुना होगा। लेकिन एक शख्स ऐसा ही जिसे महिला रूममेट ही चाहिए। यही नहीं अपने रूम मेट के लिए इस शख्स ने कई अजीब शर्तें भी रखी हैं।

अपने लिए रूममेट ढूंढना डेटिंग के लिए पार्टनर ढूंढने से कहीं भी कम नहीं होता है। कई बार तो ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का शख्स रूममेट के तौर पर मिलता है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि उन्हें कम से कम प्रोफेशन, शेड्यूल और व्यवस्थित रूम पार्टनर मिले। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसे सिर्फ महिला रूम पार्टनर चाहिए। यही नहीं इस शख्स की उम्र भी अच्छी खासी है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है इस शख्स की ओर से रूममेट के लिए रखी गई शर्तें। इन अजीब शर्तों के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे।

Creepy Man Wants Female Roommate To Share Home With Weird Conditions