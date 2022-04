29 की उम्र में ये लड़की कमाती है 3 करोड़ रुपए सालाना, काम की लिस्ट जानकर रह जाएंगे दंग

एलेक्जेंड्रा फासुलो के इंस्टाग्राम डेढ़ लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह खुद को Freelance Fairy कहती हैं। उनका यह भी कहना है कि आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए 9 से 5 की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। 'मैं इतनी कमाई हमेशा नहीं कर पाऊंगी. इसलिए मैं सेविंग और इंवेस्टमेंट पर ज्यादा जोर देती हूं।'





अच्छी कमाई का सपना तो हर युवा देखता है, लेकिन बहुत कम ही होता हैं, जो इस सपने को ना सिर्फ पूरा करते हैं बल्कि दूसरे लिए भी मिसाल बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही काम एक 29 वर्षीय लड़की भी कर रही है। इतनी छोटी उम्र में ये लकड़ी हर साल 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर लेती है। खास बात यह है कि ये किसी ना तो नौकरी करती है और ना ही कोई बिजनेस चलाती है। बावजूद इसके अपने टैलेंट के दम पर ये लड़की अच्छी खासी कमाई कर लेती है। यही नहीं इस युवती के कामों की लिस्ट जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं कि ये लड़की कितनी तरह के काम कर अच्छा खासी कमाई कर रही है।

