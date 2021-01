21 साल के ये राजकुमार खुद को मानते है भगवान राम के वंशज, 20 हजार करोड़ के है मालिक

नई दिल्ली। आजादी से पहले अपने देश में राजाओं का राज था, लेकिन अब उनकी शक्ति और शासन छीन लिया गया। अब राजाओं का वक्त तो खत्म हो चुका लेकिन कुछ राजघराने के लोग खुद को सफल बनाने और जनता से जुड़े रहते है। आज आपको एक जयपुर रियासत के किंग पद्मनाभ सिंह के बारे में बताने जा रहे है। 21 साल के पद्मनाभ के पास 20 हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये खुद को भगवान श्री राम का वंशज बताते हैं।

शाही परिवार के 303 वें वंशज

18 साल की उम्र में पद्मनाभ इटली के मिलान में डॉल्चे एंड गब्बाना इंटरनेशनल ब्रांड के लिए रैंप वॉक भी कर चुके हैं। वे जयपुर के शाही परिवार के 303 वें वंशज हैं। वह एक मॉडल, पोलो खिलाड़ी और पर्यटक भी हैं। उसे घूमने फिरने का भी शौक है। ज्यादातर समय वे घूमने में बिताते हैं।



मिल चुका है the youngest ever player का खिताब

पद्मनाभ, प्रिंसेस दिया कुमारी और नरेंद्र सिंह के बेटे हैं। 13 साल की उम्र से ही किंग ने पोलो खेलना शुरू कर दिया और इसमें महारत हासिल कर ली। इसके बाद उन्हें इंडियन पोलो टीम का हिस्सा बना लिया गया। बाद में वे टीम के कैप्टन भी बने गए। इतना ही नहीं पद्मनाभ को वर्ल्ड कप पोलो टीम में 'the youngest ever player' का खिताब भी मिल चुका है। जयपुर के इस युवा किंग को सैर-सपाटे का काफी शौक है।

दुनिया की संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं

एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वे दुनिया की संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि वे ईरान को काफी अलग देश मानते हैं और वहां जाना पसंद करते हैं। पद्मनाभ जयपुर के पूर्व महाराज भवानी सिंह भगवान राम के बेटे कुश के 309वें वंशज थे। इस राजघराने से ताल्लुक रखने वाली पद्मिनी देवी ने खुद एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया था। इसके अलावा इस राजघराने ने अपने आधिकारिक साइट पर भी इस बात का खुलासा किया है।