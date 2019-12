जामिया हिंसा पर सोशल मीडिया में आए ये जबरदस्त रिएक्शन, पढ़कर आप भी रह जाएंगे हैरान

नई दिल्ली: रविवार का दिन था और लोग अपनी छुट्टी मना रहे थे, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में नागिरकता कानून को लेकर धरना-प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद दिल्ली में जमकर बवाल कटा। डीटीसी ( DTC bus ) की 3 बसों को जला दिया गया और साथ ही कुछ अन्य गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। वहीं लगभग ये पूरा घटनाक्रम 14 घंटे तक चला। वहीं अबब सोशल मीडिया पर बड़े चेहरों से लेकर आम लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर लोग अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा 'ये @DelhiPolice क्या पागलपन पर उतारू है? हिंसा रोको जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर बर्बरता क्यों?' दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्विटर पर लिखा '@ArvindKejriwal के इशारे पर आप का विधायक जनता को भड़का रहा है। भारत का मुसलमान भारत के साथ है, तुम जैसे गद्दारों की बातों में आने वाला नहीं। लोगों को उकसाना बंद करो। दिल्ली की जनता AAP गद्दारों को सबक़ सिखाएगी। Aap का पाप सामने आ रहा है।' वहीं आम लोगों ने भी अपनी बात रखी।

दिल्ली जामिया में बस को आग लगाई

