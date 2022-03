बॉस हो तो ऐसा! कर्मचारियों को दिया ऐसा गिफ्ट, जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

आमतौर पर अपने बॉस को लेकर कर्मचारियों की राय अच्छी नहीं रहती है। टोकने, डांटने और रिक्वेस्ट ना मानने को लेकर अकसर कर्मचारी अपने बॉस से खफा रहते हैं, लेकिन एक बॉस ऐसा भी है जिसने अपने साथ काम करने वालों को ऐसा गिफ्ट दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता।

बॉस के पीठ पीछे उनकी बुराई करते तो आपने कई कर्मचारियों को सुना और देखा होगा, लेकिन जब कोई कर्मचारी बॉस की बढ़ाई करे तो समझ जाइए कि बॉस में कुछ खास है। एक ऐसे ही बॉस की खबर सामने आई है, जिसने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को ऐसा तोहफा दिया कि हर कोई दंग रह गए। बॉस की ओर से दिए गए शानदार गिफ्ट ने सभी कर्मचारियों को सोच में डाल दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बॉस ने ऐसा क्या गिफ्ट दिया कि हर कर्मचारी सोच में पड़ गया। आइए जानते हैं बॉस ने अपने कर्मचारियों के ऐसा क्या गिफ्ट दिया और क्यों दिया?

Worlds Best Boss Dr Yousif Chaaban Gift to His Employees Louis Vuitton Bags