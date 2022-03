कभी वित्त मंत्री के तौर पर 6 अरब डॉलर का बजट पेश करने वाला शख्स अब 'ड्राइवर' बनने को मजबूर

समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। कुछ ऐसा ही एक मामले देखने को मिला है, जहां एक देश का वित्त मंत्री अब बतौर ड्राइवर का काम करने को मजबूर है। इस शख्स ने कभी देश के लिए 6 अरब डॉलर का बजट पास किया था, तो अब खुद रोज की रोटी के लिए सवारियों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है।

दुनिया में सबसे ताकतवर चीज वक्त यानी समय को माना गया है। क्योंकि जब वक्त बदलता है तो वो रंक को राजा और राजा का रंक बना देता है। कुछ ऐसा ही एक शख्स के साथ हुआ है। एक वक्त था जब इस शख्स ने एक देश के वित्त मंत्री के तौर पर देश का 6 अरब डॉलर का बजट घोषित किया, लेकिन जब समय बदला तो ये शख्स वित्त मंत्री से सीधा कैब ड्राइवर बन गया। अब सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचा कर अपनी गुजर बसर कर रहा है। इस शख्स का नाम है खालिद पयेंडा। खालिद अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं। लेकिन देश पर तालिबान के कब्जे के बाद ये अमरीका चले आए और यहां रोजी रोटी के लिए उबर कैब के ड्राइवर बन गए हैं।

Afghanistan Former Finance Minister Khalid Payenda Now working As Uber Driver In US