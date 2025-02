एमपी में मास्टर प्लान के तहत बनेंगी 14 नई सड़कें, इन 23 का पहले होगा निर्माण

14 new road will be built under the master plan in mp : इंदौर नगर निगम ने मास्टर प्लान की 14 और सड़कों का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है, ताकि केंद्र सरकार से विशेष सहायता बजट का आवंटन हो जाए। इन सड़कों की लागत 402 करोड़ रुपए बताई गई है।