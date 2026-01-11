अब चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर FIR, ड्रोन से रखी जा रही नजर

चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर FIR (Photo Source- Patrika)
Indore News :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में चाइनीज मांझे से हुए हादसे के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। ऐसे में अब पतंगबाजी का शौक रखने वालों को चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना महंगा पड़ सकता है। चाइनीज मांझे पर सख्त पाबंदी लगाते हुए पुलिस अब नियम तोड़ने वाले पतंगबाज पर सीधे केस दर्ज कर रही है। यही नहीं, अब शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है।
बता दें कि, शहर के हार्डवेयर व्यापारी हुसैन भाई के साथ हुई घटना में छत्रीपुरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज किया है। अम्मार नगर में रहने वाले हुसैन भाई का शुक्रवार को चाइनीज मांझे से गला कट गया है। पुलिस के अनुसार, घटना बियाबानी स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप की है। हुसैन भाई काम से बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान अचानक से मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया, जिसके घर्षण से उनकी गर्दन में घाव हो गया। उनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। शनिवार को इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए परिवार से संपर्क कर हुसैन भाई के भाई सैफुद्दीन की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
पुलिस ने चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा में कायमी की है। भंवरकुआं पुलिस के अनुसार, पुलिस ड्रोन कैमरे से चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वालों की निगरानी कर रही है। इसी दौरान कुछ युवक पतंग उड़ाते हुए दिखाई दिए। पुलिसकर्मी डोर की जांच करने पहुंचे तो एक युवक चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाते हुए मिला। पुलिस ने उसकी गिर्री जब्त कर ली और केस दर्ज कर लिया।
