11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

अब चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर FIR, ड्रोन से रखी जा रही नजर

Indore News : चाइनीज मांझे पर सख्त पाबंदी लगाते हुए पुलिस अब नियम तोड़ने वाले पतंगबाज पर सीधे केस दर्ज कर रही है। यही नहीं, अब ड्रोन की मदद से हर पतंग पर नजर रखी जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 11, 2026

Indore News

चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर FIR (Photo Source- Patrika)

Indore News :मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में चाइनीज मांझे से हुए हादसे के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। ऐसे में अब पतंगबाजी का शौक रखने वालों को चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाना महंगा पड़ सकता है। चाइनीज मांझे पर सख्त पाबंदी लगाते हुए पुलिस अब नियम तोड़ने वाले पतंगबाज पर सीधे केस दर्ज कर रही है। यही नहीं, अब शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से नजर रखी जा रही है।

बता दें कि, शहर के हार्डवेयर व्यापारी हुसैन भाई के साथ हुई घटना में छत्रीपुरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज किया है। अम्मार नगर में रहने वाले हुसैन भाई का शुक्रवार को चाइनीज मांझे से गला कट गया है। पुलिस के अनुसार, घटना बियाबानी स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप की है। हुसैन भाई काम से बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान अचानक से मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया, जिसके घर्षण से उनकी गर्दन में घाव हो गया। उनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। शनिवार को इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए परिवार से संपर्क कर हुसैन भाई के भाई सैफुद्दीन की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।

चाइनीज मांझा से पतंग उड़ा रहा था, छत पर पहुंची पुलिस

पुलिस ने चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की है। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा में कायमी की है। भंवरकुआं पुलिस के अनुसार, पुलिस ड्रोन कैमरे से चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाने वालों की निगरानी कर रही है। इसी दौरान कुछ युवक पतंग उड़ाते हुए दिखाई दिए। पुलिसकर्मी डोर की जांच करने पहुंचे तो एक युवक चाइनीज मांझा से पतंग उड़ाते हुए मिला। पुलिस ने उसकी गिर्री जब्त कर ली और केस दर्ज कर लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 10:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अब चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर FIR, ड्रोन से रखी जा रही नजर

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR : इंदौर में सॉफ्टवेयर मैचिंग के दौरान 5.70 लाख मतदाताओं के विवरण में मिली गड़बड़ी, आप भी करें चेक

SIR
इंदौर

भागीरथपुरा कांड को लेकर आज कांग्रेस की न्याय यात्रा, प्रदेशभर के नेता होंगे शामिल

MP Congress Nyay Yatra
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी पीने से 21वीं मौत, 50 साल की महिला सुनीता ने तोड़ा दम

21st Death in Indore Contaminated Water case IYC President said jinnahji mp news
इंदौर

एमपी में ‘नर्स’ ने काटा नवजात का अंगूठा, स्वास्थ्य विभाग ने किया सस्पेंड

mp news
इंदौर

इंदौर मेट्रो की टाइमिंग में बड़ा बदलाव, सिर्फ 4 घंटे ही चलेगी

Indore metro timing changed lack of passengers mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.