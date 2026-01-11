अब चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर FIR, ड्रोन से रखी जा रही नजर

बता दें कि, शहर के हार्डवेयर व्यापारी हुसैन भाई के साथ हुई घटना में छत्रीपुरा पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों पर केस दर्ज किया है। अम्मार नगर में रहने वाले हुसैन भाई का शुक्रवार को चाइनीज मांझे से गला कट गया है। पुलिस के अनुसार, घटना बियाबानी स्थित पोस्ट ऑफिस के समीप की है। हुसैन भाई काम से बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान अचानक से मांझा उनकी गर्दन में उलझ गया, जिसके घर्षण से उनकी गर्दन में घाव हो गया। उनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। शनिवार को इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए परिवार से संपर्क कर हुसैन भाई के भाई सैफुद्दीन की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।