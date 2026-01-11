भागीरथपुरा कांड को लेकर आज कांग्रेस की न्याय यात्रा, प्रदेशभर के नेता होंगे शामिल

MP Congress Nyay Yatra : देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अबतक हुई 21 मौतों के गंभीर मामले को लेकर आक्रामक हुई कांग्रेस पार्टी आज सरकार की लापरवाह नीतियों को लेकर सड़क पर उतरेगी। रविवार को कांग्रेस इंदौर में न्याय यात्रा निकाल रही है। प्रदेशभर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ-साथ स्थानीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से कांग्रेस विधायक भी यात्रा में शामिल होंगे।