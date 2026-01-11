भागीरथपुरा कांड को लेकर आज कांग्रेस की न्याय यात्रा, प्रदेशभर के नेता होंगे शामिल

कांग्रेस की न्याय यात्रा (photo Source- Patrika)
MP Congress Nyay Yatra : देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अबतक हुई 21 मौतों के गंभीर मामले को लेकर आक्रामक हुई कांग्रेस पार्टी आज सरकार की लापरवाह नीतियों को लेकर सड़क पर उतरेगी। रविवार को कांग्रेस इंदौर में न्याय यात्रा निकाल रही है। प्रदेशभर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ-साथ स्थानीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से कांग्रेस विधायक भी यात्रा में शामिल होंगे।
जिला और शहर कांग्रेस दावा कर रही है कि, भागीरथपुरा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग लेकर निकाली जा रही यात्रा में करीब 10 हजार लोग जुटेंगे। जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इस संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, बल्कि आम लोग भी इस यात्रा में शामिल होंगे।
यात्रा की शुरुआत रविवार सुबह 11.30 बजे बड़ा गणपति इलाके से मौन रैली के रूप में होगी। यात्रा का समापन राजवाड़ा पर देवी अहिल्या प्रतिमा के पर किया जाएगा। कांग्रेस के अनुसार, सरकार और नगर निगम की लापरवाही, विफलता के बाद भी जिम्मेदार बेशर्मी से पद पर बने हुए हैं। जिम्मेदारों की लापरवाही से लोगों की मौत हुई और सरकार दो लाख रुपए इंदौर के नागरिकों की जान की कीमत लगा रही है।
न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेसी बाह पर काली पट्टी बांधेंगे, काले झंडे लेकर निकलेंगे और मंत्री के साथ-साथ महापौर से इस्तीफे की मांग के साथ मृतकों के आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग करेंगे।
