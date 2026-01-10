ये क्या! एमपी में हो गया गोबर-गोमूत्र घोटाला, कई अधिकारी-कर्मचारी बेनकाब

Scam Expose In MP : भारत में अबतक आपने कई तरह के घोटालों के बारे में सुना होगा। सीमेंट से लेकर ड्राय फ्रूट, टेंट और फर्जी शिक्षक से लेकर पेंट घोटाला तक यहां हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा घोटाला हुआ है, जिसने अबतक हुए सभी अनोखे घोटालों को पीछे छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन, यहां जिम्मेदारों ने गौमूत्र और गोबर पर घोटाला कर डाला है, वो भी छोटा-मोटा नहीं, बल्कि ये भ्रष्टाचारी गोमूत्र और गोबर के नाम पर साढ़े 3 करोड़ डकार गए हैं।