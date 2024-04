Breaking - इंदौर में रेस्टोरेंट में भीषण आग, सी-21 मॉल के पास हुआ हादसा, कई दमकलें पहुंची, देखें वीडियो

इंदौरPublished: Apr 14, 2024 06:12:45 pm Submitted by: deepak deewan

Indore Fire - Major fire in restaurant near C 21 Mall in Indore-कुछ युवाओं ने अपनी जान पर खेलकर अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

बिल्डिंग में रूफटाप रेस्टोरेंट में आग लगी

Indore Fire - Major fire in restaurant near C 21 Mall in Indore- एमपी के इंदौर में एक रेस्टोरेंट में आग लग गई है। यहां के मशहूर सी-21 मॉल के पास यह हादसा हुआ। बिल्डिंग में आग की भयंकर लपटें उठीं जिसके कारण मौके पर अफरातफरी मच गई। भीषण आग को देखकर जहां कई लोग मोबाइल पर फोटो, वीडियो बनाने में लग गए वहीं कुछ युवाओं ने अपनी जान पर खेलकर अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

बिल्डिंग में रूफटाप रेस्टोरेंट में आग लगी बीआरटीएस पर सी-21 मॉल के पास की बिल्डिंग में रूफटाप रेस्टोरेंट में आग लगी। रेस्टोरेंट का नाम मचान बताया जा रहा है। मचान रेस्टोरेंट में आग लगते ही मौके पर कई लोग आ जुटे। दमकल और पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद कई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हादसे के बाद एबी रोड पर लंबा जाम लग गया। जिस बिल्डिंग में भीषण आग लगी उसमें कई कार्यालय चल रहे हैं, इसी बिल्डिंग में बंधन बैंक भी संचालित हो रहा है। हादसे के वक्त बिल्डिंग में कई लोग मौजूद थे लेकिन उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने बताया कि टावर-61 बिल्डिंग के रूफटाप रेस्टोरेंट में आग लगी है पर हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर ही है। आग की घटना के बाद बीआरटीएस पर जाम लग गया।