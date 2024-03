International Conclave: देशभर के बिजनेसमेन बोले, दुनिया भर के देशों की निगाह भारत पर

Submitted by:

इंदौर
Published: Mar 02, 2024

International Conclave of IMA: ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार को दो दिवसीय इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की इंटरनेशनल कॉन्क्लेव (International conclave in mp) का शुभारंभ हुआ, जिसमें देशभर के 10 उद्योगपतियों ने 'अनलॉकिंग ग्लोबल पोटेंशियल- शेपिंग द फ्यूचर ऑफ भारत' विषय पर अनुभव शेयर किए। इस मौके (International conclave in mp) पर कवि राजीव ने अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को साक्षा किया और कहा, मैंने अपने कॅरियर की शुरुआत बीपीओ कंपनी में कॉल सेंटर से की थी। मुझे बनना आरजे था, मैंने की बीएससी कैमेस्ट्री और चला गया कॉल सेंटर। यानि स्टार्टअप किसी ओर चीज का शुरू करना था और मुझे फंडिंग किसी ओर चीज की मिल गई।