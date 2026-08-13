विप्र सेना महिला समिति ने मनाया मिलन समारोह

इंदौर। विप्र सेना इंदौर महिला समिति का मिलन समारोह एयरपोर्ट रोड स्थित स्नेह स्वीट्स में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रश्मि अवस्थी (शुजालपुर), मधु मंडलोई (शुजालपुर), प्रदेश अध्यक्ष अपेक्षा शर्मा (नीमच), प्रदेश महामंत्री सरिता तिवारी और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. रजनी पांडेय (इंदौर) का सम्मान किया गया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉ. पंकजा तिवारी ने बताया कि विप्र सेना स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। गरीब बस्तियों में निरंतर सेवा गतिविधियां की जा रही हैं। कार्यक्रम में रेखा त्रिपाठी, मीरा दीक्षित, किरण शर्मा, जोशी, संध्या पांडेय, प्रिया त्रिपाठी, वाणी मिश्रा, नारायणी मिश्रा, चेतना तिवारी, जागृति दुबे और मनीषा तिवारी, सुषमा शर्मा सहित सदस्याएं उपस्थित रहीं। अतिथियों को मां अहिल्या की नगरी की ओर से उपहार भेंट किए गए।