हार मत मानो, बस एक कदम आगे बढ़ाओ, वही कदम जो पहाड़ों को चीर देता है- सरिता



उपलब्धियां असंख्य इनके नाम

2005- राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान -भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रदान किया गया। यह कला में उनके बचपन की प्रतिभा के लिए था।

2008- नेशनल अवॉर्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज की ओर से बेस्ट क्रिएटिव चाइल्ड का अवॉर्ड। विज्ञान भवन,नई दिल्ली में पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने प्रदान किया। यह दिव्यांग बच्चों के सशक्तीकरण के लिए था।

2009- अंतरराष्ट्रीय कला प्रतियोगिता में रजत पुरस्कार- विषय दुनिया की नजर में मिस्र। मिस्र दूतावास और इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा प्रदान किया गया। यह उनकी अंतरराष्ट्रीय कला प्रतिभा का प्रमाण था।

2010- गॉडफ्रे फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवॉर्ड - नई दिल्ली में डॉ. फारूक अब्दुल्ला और भारत की पहली महिला जस्टिस लीला सेठ द्वारा प्रदान किया गया। यह उनकी मानसिक मजबूती के लिए था।

जनवरी 2024- स्वर्ण पदक, गोवा के इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में आयोजित राज्य स्तरीय बोशिया टूर्नामेंट में जीता।

फरवरी 2024- 8वीं बोशिया सब.जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप 2023-24 में बीसी-3 कैटेगरी में रजत पदक जीता। इसका आयोजन बोशिया Sports फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से किया गया था।

जुलाई 2024- काहिरा में आयोजित World बोशिया चैलेंजर में बीसी-3 कैटेगरी में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता काहिरा में बीसी-3 इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में जीता। वह इस कैटेगरी में भारत की पहली पैरा-एथलीट थीं। साथ ही भारत के लिए पहला पेयर मेडल भी जीता।

जनवरी 2025- नवीं बोशिया सब जूनियर, जूनियर और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में जीते दो पदक। बीसी-3 व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में रजत पदक और बीसी-3 पेयर में अपने साथ सचिन चमडिय़ा के साथ रजत पदक।

2025- डिस्कवरी अवॉर्ड- संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, वियना में आयोजित जीरो प्रोजेक्ट कॉन्फ्रेंस में प्रदान किया गया।