Guest Editor- सच्ची कहानियों को कैमरे की नजरों से कहना ही मेरा धर्म-मयूरिका





मैं मयूरिका मैंने अपने कॅरियर की शुरुआत पत्रकारिता से की थी। शुरुआती दौर में मैंने कई नेशनल न्यूज चैनलों में काम किया। उस समय टीवी फीचर जर्नलिज्म का दौर था, जहां किसी विषय को गहराई से समझाया जाता था, सिर्फ न्यूज रिपोर्टिंग नहीं होती थी। मेरी भी रुचि कहानियां कहने में थी, इंसानों की कहानियां, संघर्षों की कहानियां, सच्चाई की कहानियां। इसी दौरान एक नेशनल चैनल में काम करते हुए मुझे बड़ा शो लाइन ऑफ ड्यूटी मिला, जो मेरे कॅरियर के लिए टर्निंग पांइट साबित हुआ। इस शो ने मुझे देश के फ्रंटलाइन इलाकों सियाचीन ग्लेशियर, कश्मीर, मिजोरम, सूरतगढ़ के ट्रेकिंग जोन और नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर विराट तक पंहुचाया। मैंने इन दुर्गम मोर्चों पर जाकर शूट किया। कंधे पर कैमरा लेकर माइनस डिग्री में शूटिंग करना ही मेरी असली ट्रेनिंग थी। यह अनुभव मेरे लिए बहुत खास था।

इसके बाद मैं एक प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी। जिसका मुख्यालय दिल्ली और बॉम्बे (मुंबई) दोनों जगह था। मैं उस समय दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। वहीं से मैंने अंतरराष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण की दुनिया में कदम रखा। यहां मैंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स किए जैसे मुंबई आतंकी हमलों पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री और ट्रू क्राइम शृंखलाओं की एक सीरीज, जिन्होंने मुझे दक्षिण-पूर्व एशिया तक पहुंचाया।

मैंने एक डॉक्यूमेंट्री ‘द जैज मर्डरर’ निर्देशित की, जो हांगकांग के पहले सीरियल किलर लैम कौरवान की कहानी पर आधारित थी। हमने इस डॉक्यूमेंट्री में हांगकांग के इस सीरियल किलर की कहानी को फिर से ट्रेस किया।

इसके अलावा मैंने कई और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जैसे एक बड़ी बैंकिंग धोखाधड़ी पर बनी डॉक्यूमेंट्री ‘द बैंकर हू न्यू टू मच’ और एक थाईलैंड के सीरियल किलर पर आधारित फिल्म ‘द माफिया मर्डर्स’। इन सभी डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण मिडिटेक के बैनर तले हुआ और मैंने इन्हें लिखा व निर्देशित किया।

कई प्रोजेक्ट्स में हमने सीआइए जैसी एजेंसियों के साथ रिसर्च साझा की। ये अनुभव मेरी सोच को वैश्विक बनाते गए। यही से मुझे समझ आया कि एक पत्रकार और एक डॉक्यूमेंट्री मेकर के बीच का सबसे बड़ा अंतर क्या है, समय और गहराई। टीवी पत्रकारिता में सब कुछ मिनटों में होता है, खबर, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में आपके पास रिसर्च करने, महसूस करने और कहानी को गढऩे का समय होता है।