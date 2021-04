IPL 2021 : बला की खूबसूरत इस ​क्रिकेटर की पत्नी ने तोड़ा आईपीएल के लाखों फैंस का दिल

नई दिल्ली। IPL 2021 के तीन मैच खेले जा चुके हैं। सभी खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने में जुटे हैं। गेंद और बैट के बीच रोमांचक मुकाबला चल रहा है। भले खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बरसात कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर स्टूअर्ट बिन्नी की पत्नी और स्पोर्ट्स एंकर मयंती लैंगर (Mayanti Langer)के मैदान में नजर नहीं आने से आईपीएल के फैंस काफी खफा। उनका दिल टूट चुका है।

पिछले सीजन से गायब है मंयती

खेल की दुनिया की सबसे मशहूर और खूबसूरत एंकर मयंती लैंगर ने आईपीएल 2020 में भी एंकरिंग नहीं की थी। दरअसल, आईपीएल 2020 के मयंती ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था, जिसके चलते वह क्रिकेट के मैदान से दूर रही थीं। इसकी जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर दी थी। लेकिन वह इस बार आईपीएल से नदारद और उनके चाहने वाले उन्हें क्रिकेट के मैदान पर देखने को आतुर हैं। इसके चलते वह मयंती से खफा है।

मयंती से खफा हुए फैंस

जब आईपीएल 2021 (IPL 2021) के एंकर्स का ऐलान हुआ तो उसमें मयंती लैंगर (Mayanti Langer) का नाम शामिल नहीं था। ऐसा माना जा रहा है कि वो पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से एंकरिग नहीं कर रही है। उनके फैंस का दिल टूट गया है। लोगो ने ट्विटर पर अपनी निराशा जताई है।

@MayantiLanger_B Hi Mam , missing you on #byjuscricketlive ... can’t wait any more now — Rakesh (@Rakesh48048586) April 11, 2021

We believe in Mayanti Langer SUPREMACY pic.twitter.com/IJRqkeO280 — K A S H I F (@KashifSRKian) April 11, 2021

@MayantiLanger_B Dear Mayanti - missing you in IPL talk Show 2021. Please join it — Rakesh (@Rakesh48048586) April 10, 2021

खेले जा चुके हैं 3 मैच

बात करें आईपीएल 2021 की तो अब तक 3 मैच खेले जा चुके हैं। पहला मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला गया था। इस मैच में मुंबई ने बाजी मारी थी। दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मैच में धोनी की टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं तीसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। लेकिन यह खबर लिखे जाने तक मैच का रिजल्ट नहीं आया था।

