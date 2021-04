IPL 2021 : बीवी से इतना डरते हैं ये दिग्गज क्रिकेटर, दुनिया के सामने बोले-'पता चला तो वो मुझे तलाक दे देगी'

नई दिल्ली। आईपीएल 2021 (IPL 2021) के तीन मैच खेल जा चुके हैं। पहला मैच मुंबई इंडियंस, दूसरा दिल्ली कैपिटल्स और तीसरा कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता है। इस बीच दिल्ली के कोच रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दअरसल, दुनिया के सामने ऐसा अटपटा बयान देकर रिकी पोंटिंग ने सोशल मीडिया पर सनसनी फैला दी है।

The only difference between @RickyPonting and Kabir Khan is that the latter had a stubble on Matchday 😉#CSKvDC #YehHaiNayiDilli #IPL2021 pic.twitter.com/nRioP0WKRS