IPL 2022 : राजस्थान का विजयरथ रोकना चाहेगी बैंगलोर, इस विस्फोटक खिलाड़ी की वापसी तय

आईपीएल 2022 का 13 वा मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर होगा। जहां बैंगलोर राजस्थान के विजयरथ को रोकना चाहेगी तो वही राजस्थान भी जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी।

आज यानी मंगलवार को आईपीएल 2022 (IPL 2022) का 13 वा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RR vs RCB) के बीच मुंबई के वानखेड़े मैदान पर खेला जाएगा। राजस्थान इस मैच से पहले 2 मैच जीत कर अंकतालिका पर शीर्ष पर मौजूद है तो वही बैंगलोर टीम भी 2 मैच में 1 जीत और 1 हार के साथ पॉइंट्स टेबल में 7 वे नंबर पर मौजूद है। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स जहां लगातार तीसरी जीत दर्ज कर जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी उनके विजयरथ को रोकने की भरपूर कोशिश करेगी। हालांकि अभी तक आरसीबी के लिए गेंदबाजी विभाग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बल्लेबाजी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में इस टीम के प्लेइंग इलेवन में बदलाव देखने को मिल सकता है।

IPL 2022 Can RCB stop rajasthan royals this big player return in Play