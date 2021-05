राजस्थान रॉयल्स के युवा गेंदबाज चेतन सकारिया के पिता का कोरोना से निधन, IPL में मिले पैसों करा रहे थे ईलाज

IPL 2021 से चर्चा में आए सौराष्ट्र के युवा तेज गेंदबाज चेतन साकरिया के पिता का कोरोना से रविवार को निधन हो गया। चेतन सकारिया के पिता कांजीभाई सकारिया कोरोना संक्रमित हो गए थे और उनका भावनगर के अस्पातल में ईलाज चल रहा था।सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने चेतन सकारिया के पिता के निधन पर गहरा दुख जताया है। बोर्ड ने कहा कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में हर कोई चेतन साकरिया के पिता के निधन से दुखी है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसोसिएशन अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह इस संकट की घड़ी में परिवार को दुख सहने की शक्ति दे।

आईपीएल से मिले पैसों से करा रहे थे ईलाज

बता दें कि 22 वर्षीय चेतन सकारिया इस साल आईपीएल से चर्चा में आए। चेतन सकारिया राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.2 करोड़ में खरीदा था। चेतन बहुत साधारण परिवार से हैं और आईपीएल से मिले पैसों से पिता का ईलाज करा रहे थे। बता दें कि चार मई को बायो-बबल में कोरोना वायरस की एंट्री के बाद आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया।

यह भी पढ़ें— IPL 2021 के बाकी मैचों की मेजबानी के लिए तैयार श्रीलंका, भारत को दिया ऑफर

It pains us so much to confirm that Mr Kanjibhai Sakariya lost his battle with Covid-19 earlier today.



We're in touch with Chetan and will provide all possible support to him and his family in this difficult time.