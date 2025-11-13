accident: हाईवा ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर, एक की मौत, दो घायल

खितौला पुलिस के अनुसार बरगवां सिहोरा निवासी सागर पटेल (23) बुधवार को ट्रैक्टर सुधरवाने के लिए सिहोरा गया था। रात करीब आठ बजे ट्रैक्टर लेकर वह घर लौट रहा था। रास्ते में उसने पहरेवा के पास पेट्रोल पंप से डीजल डलवाया। रात करीब सवा दस बजे सागर पहरेवा के पास पहुंचा, तभी उसके मामा के बेटे शुभांशु पटेल और सचिन पटेल ने उसे हाथ देकर रोका। दोनों ने बताया कि उन्हें सिमरिया जाना है।