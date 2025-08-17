15 करोड़ की बैंक डकैती का मास्टर माइंड दमोह से गिरफ्तार, राजगढ़ में भी की थी डकैती

पुलिस को रईस के कॉल रिकॉर्ड से जानकारी मिलीं। डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले तीन अन्य डकैतों ने रईस को बताया था कि वे बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि, पुलिस इसका पता लगा रही है। इसके लिए राजगढ़ पुलिस से भी सम्पर्क कर वहां हुई डकैती, गिरफ्तारी व फरारी की जानकारी ली जा रही है। तीनों डकैत बैंक से लूटा गया पूरा सोना अपने साथ ले गए। रईस और बल्लू को दो से ढ़ाई लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने यह राशि भी रईस की निशानदेही पर जब्त की है। हथियारबंद पांच डकैतों ने 11 अगस्त की सुबह खितौला के इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। डकैतों पर 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।