जबलपुर

15 करोड़ की बैंक डकैती का मास्टर माइंड दमोह से गिरफ्तार, राजगढ़ में भी की थी डकैती

जबलपुर

Lalit Kumar Kosta

Aug 17, 2025

Jabalpur Bank Robbery
Robbery worth crores in Jabalpur (Photo Source - Patrika)

jabalpur Bank robbery : खितौला के इसाफ बैंक में डकैती का मास्टर माइंड पाटन निवासी रईस दमोह में मिला है। बाकी तीन डकैतों के झारखंड भागने की खबर है। पता चला है कि डकैतों ने छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में भी बैंक डकैती की थी। उस वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी जेल में मादक पदार्थ अधिनियम के मामले में पाटन निवासी रईस भी बंद था। वहीं पर इनकी मुलाकात हुई। जमानत पर बाहर आने के बाद सभी ने खितौला के इसाफ बैंक में डकैती डालने की साजिश रची। यह खुलासा रईस ने किया। उसके पास से कुछ नकदी भी मिली है। मामले में पुलिस रईस के एक साथी बल्लू को भी तलाश रही है।

jabalpur Bank robbery : पाटन का युवक निकला 15 करोड़ की लूट का मास्टरमाइंड , बाहर से बुलाई थी गैंग, डकैत हथियार छोड़कर भागे

jabalpur Bank robbery : डकैती के वक्त वह भी बैंक में था

वारदात के बाद डकैत पाटन और इंद्राना में रुके। 12 अगस्त को रईस बाकी डकैतों को लेकर दमोह गया था। वहां से उन्हें झारखंड जाने वाली ट्रेन में बिठाया। वह वहां अपने एक साथी के साथ था। इसकी जानकारी पुलिस को लगी, तो उसे दबोच लिया। उसने बताया कि डकैती के वक्त वह भी बैंक में था। लाल रंग की टी शर्ट पहने था।

jabalpur Bank robbery : कॉल रिकॉर्ड से खुलासा

पुलिस को रईस के कॉल रिकॉर्ड से जानकारी मिलीं। डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले तीन अन्य डकैतों ने रईस को बताया था कि वे बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि, पुलिस इसका पता लगा रही है। इसके लिए राजगढ़ पुलिस से भी सम्पर्क कर वहां हुई डकैती, गिरफ्तारी व फरारी की जानकारी ली जा रही है। तीनों डकैत बैंक से लूटा गया पूरा सोना अपने साथ ले गए। रईस और बल्लू को दो से ढ़ाई लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने यह राशि भी रईस की निशानदेही पर जब्त की है। हथियारबंद पांच डकैतों ने 11 अगस्त की सुबह खितौला के इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। डकैतों पर 30 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है।

jabalpur Bank robbery : बस में डकैती से पहले पांच को दबोचा, कार से पहुंचे थे बदमाश

हथियारों से लैस कार सवार पांच डकैत यात्री बस लूटने की तैयारी में थे। हालांकि, पुलिस ने छापामारी कर गुरुवार रात पांचों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से कट्टा, चार कारतूस, डंडा, तलवार, रॉड और कार जब्त की गई। पांचों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि कार एमपी 35 सीए 3508 में सवार होकर कटरा बेलखेड़ा निवासी सुखदेव लोधी उर्फ सुक्कू साथी मढ़पिपरिया निवासी नवल सिंह और आशीष लोधी समेत भमक पिपरिया निवासी महेंद्र सिंह लोधी और कार चालक अधारताल निवासी मुकेश लोधी के साथ पाटन पहुंचे। वे सागर की ओर से आने वाली यात्री बस के यात्रियों से लूटपाट करने वाले थे।

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / 15 करोड़ की बैंक डकैती का मास्टर माइंड दमोह से गिरफ्तार, राजगढ़ में भी की थी डकैती

