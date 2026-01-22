‘5 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया रोजगार सहायक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने की बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है। ऐसा ही मामला सिवनी जिले से सामने आया है। जहां जबलपुर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए रोजगार सहायक को रिश्वत लेते पकड़ा है।



आवेदक अब्दुल बाहव ने बताया कि पत्नी सबीना बी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम साल्हे कोसमी में आवास योजना में सबसे पहले नाम जोड़ने और पीएम आवास की राशि 1,50 लाख रूपये का आवंटन जल्दी कराने के लिए 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।