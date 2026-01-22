‘5 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया रोजगार सहायक, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने की बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा जाता है। ऐसा ही मामला सिवनी जिले से सामने आया है। जहां जबलपुर लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए रोजगार सहायक को रिश्वत लेते पकड़ा है।
आवेदक अब्दुल बाहव ने बताया कि पत्नी सबीना बी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम साल्हे कोसमी में आवास योजना में सबसे पहले नाम जोड़ने और पीएम आवास की राशि 1,50 लाख रूपये का आवंटन जल्दी कराने के लिए 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।
आवेदक ने इसकी शिकायत लोकायुक्त जबलपुर में दर्ज कराई। जिसके बाद लोकायुक्त ने कार्रवाई करते आरोपी ओमेंद्र कुमार पारधी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत साल्हे कोसमी तहसील बरघाट जिला सिवनी को रंगे हाथों उसके निज निवास से आज 22 जनवरी को ट्रैप किया गया है।
आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7,13(1)B, 13 (2) के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। ट्रेप दल में प्रभारी डी एस पी श्रीमती नीतू त्रिपाठी, ट्रैप कर्ता सुश्री शशि मर्सकोले निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया, एवं लोकायुक्त जबलपुर का दल मौजूद था।
