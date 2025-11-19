पति से ज्यादा कमाने वाली तलाकशुदा ने मांगा भरण-पोषण, कोर्ट के जवाब ने महिला के उड़ाए होश

Court
MP News: कुटुंब न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि जब तलाकशुदा पत्नी स्वयं पति की आय के तुलनात्मक आय अर्जित कर रही है। यह उसके खुद के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त है। ऐसे में उसे अलग से भरण-पोषण दिलाया जाना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता। इस मत के साथ कुटुंब न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश संदीप शर्मा की कोर्ट ने पत्नी की भरण-पोषण के लिए दायर की गई अर्जी निरस्त कर दी। जबलपुर निवासी महिला ने अपने पूर्व पति से हर महीने गुज़ारे भत्ते की मांग करते हुए यह अर्जी दाखिल की थी। उसकी ओर से कहा गया कि खर्च चलाना मुश्किल है, इसलिए पति आर्थिक सहायता दे।
जबलपुर फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति की ओर से बताया गया कि उसकी पत्नी तलाक के बाद से ही नौकरी कर रही है। लेकिन कोर्ट में जमा किए गए फार्म में उसने अपनी आय वाले कॉलम में 'कुछ नहीं' लिख दिया। इस तरह उसने अपनी कमाई को छिपाया।
पति ने बताया, वह सिर्फ 7,000 महीना कमाता है। बेटे की जिम्मेदारी भी वही निभा रहा है, बच्चा उसी के साथ रहता है। महिला से उसकी आय के बारे में पूछने पर उसने कोर्ट को बताया कि वह हर माह 10,000 रुपए वेतन पा रही है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि तलाकशुदा महिला भरण-पोषण की अधिकारी होती है लेकिन उसकी आय खुद के लिए पर्याप्त है। इसलिए आवेदिका भरण-पोषण की हकदार नहीं है। इस मत के साथ कोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिया।
