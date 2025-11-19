पति से ज्यादा कमाने वाली तलाकशुदा ने मांगा भरण-पोषण, कोर्ट के जवाब ने महिला के उड़ाए होश

MP News: कुटुंब न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा कि जब तलाकशुदा पत्नी स्वयं पति की आय के तुलनात्मक आय अर्जित कर रही है। यह उसके खुद के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त है। ऐसे में उसे अलग से भरण-पोषण दिलाया जाना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता। इस मत के साथ कुटुंब न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश संदीप शर्मा की कोर्ट ने पत्नी की भरण-पोषण के लिए दायर की गई अर्जी निरस्त कर दी। जबलपुर निवासी महिला ने अपने पूर्व पति से हर महीने गुज़ारे भत्ते की मांग करते हुए यह अर्जी दाखिल की थी। उसकी ओर से कहा गया कि खर्च चलाना मुश्किल है, इसलिए पति आर्थिक सहायता दे।