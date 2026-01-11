एमपी का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा ‘ट्रैफिक-फ्री’, 80 फीट चौड़ी होगी पुलिया

शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए महापौर जगत बहादुर अन्नू ने शनिवार को शाम गोहलपुर पुलिया का औचक निरीक्षण किया। उस दौरान पुलिया के चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। इसके बाद 3 करोड़ 50 लाख रुपए का टेंडर जारी कर दिया गया है। अभी पुलिया 30 फीट चौड़ी है। जिसके कारण बढ़ाकर 80 फीट किया जाएगा।