बड़ी खबर: 6 जून को नो फ्लाइंग-डे, लोगों को भेजे जा रहे मैसेज यहां से नहीं मिलेगी फ्लाइट

No Flying Day in MP: अगर आप भी 6 जून को फ्लाइट से यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर जरूर पढ़ लें, इस दिन उड़ान नहीं भर सकेंगे आप…

जबलपुर•May 18, 2024 / 12:19 pm• Sanjana Kumar

इस दिन एमपी के इस शहर में नो फ्लाईंग डे.

No Flying Day In Jabalpur: विमानों की संख्या कम कर जबलपुर की एयर कनेेक्टिविटी को प्रभावित किया जा रहा है। इसके विरोध में वायु सेवा संघर्ष समिति (Vayu Seva Sangharsh Samiti) 6 जून को नो फ्लाइंग डे (No Flying Day) मनाएगी इसके लिए समिति ने सोशल मीडिया पर अभियान (social media campaign) शुरू किया है। लोगों को मैसेज, फोटो और वीडियो भेजे जा रहे हैं। जिसमें कहा जा रहा है कि 6 जून को जबलपुर (Jabalpur Airport) से हवाई यात्रा नहीं करें। अन्य शहरों में रहने वाले जबलपुर के लोगों तक भी यह मैसेज पहुंचाया जा रहा है।