Jaipur Bird House: बेजुबान परिंदों के लिए अनोखा रियल एस्टेट, जेब से खर्च करके पक्षियों के लिए लगा रहे आशियाने

जयपुर शहर में बढ़ते कंक्रीट के जंगल के बीच बेजुबान परिंदों के लिए एक अनोखा रियल एस्टेट आकार ले रहा है। शहर के कुछ संवेदनशील लोग मिलकर इन परिंदों को गृह-प्रवेश करवा रहे हैं। स्थिति यह है कि ये टोलियां अबतक 50 हजार से अधिक घरौंदे बना चुकी हैं। इनको ये रियल एस्टेट की भाषा में वन बीएचके, टू बीएचके और थ्री बीएचके कहते हैं। इस अभियान से जुड़े लोगों की मानें तो तेजी से कटते पेड़ों और कंक्रीट के जंगल के बीच पक्षियों के सामने सबसे बड़ा संकट अपने अंडों और बच्चों को महफूज रखने का होता है। तिनका-तिनका जोड़कर घोंसला बनाने के इस अंतहीन संघर्ष को देखते हुए लकड़ी के घरौंदे बनाना शुरू किए।