जासूसी और जादुई सफेद मुर्गा बच्चों की कहानियां

——————————————————

दयालु बच्चे और भूखी मुर्गी

शाल्वी झंवर, 8 वर्ष

रवि और चिंकी की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। इसीलिए वे परिवार के साथ पहाड़ों पर घूमने जा रहे थे। रास्ते का स?र लंबा था, जिससे वे बहुत थक गए। थकान मिटाने के लिए वे पास के एक होटल में रुके। वहां उन्होंने कुछ खाया-पीया और विश्राम किया। तरोताजा होने के बाद वे फिर से कार में बैठ गए और अपनी मंजिल की ओर ब? चले। वहां पहुंचने पर चिंकी की न?र एक मुर्गी पर प?ी जो भूख से त?प रही थी। मुर्गी की यह हालत देखकर चिंकी का दिल पिघल गया और उसे उस पर बहुत दया आई। चिंकी ने तुरंत रवि से कहा कि वह अपने बैग में से अनाज के कुछ दाने निकाल दे। रवि ने ऐसा ही किया। फिर चिंकी और रवि ने ब?ी खुशी के साथ वे दाने भूखी मुर्गी के आगे डाल दिए। दाने खाकर मुर्गी की भूख शांत हुई और वह ?ुश हो गई। उन्हें देखकर रवि और चिंकी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उस दिन दोनों बच्चों को एक बहुत ब?ी सीख मिली कि किसी भूखे जीव की मदद करना दुनिया की सबसे असली और सच्ची खुशी है।

————————————————————

प्रकृति का प्यार

नित्या तिवारी, 7 वर्ष

एक गांव में रोहन और रोहिणी नाम के भाई-बहन रहते थे। दोनों मासूम और नेक दिल के थे। उनकी मां बहुत बीमार थी। वैद्य जी ने कहा कि अब कोई चमत्कार ही उन्हें ठीक कर सकता है। रोहन और रोहिणी उदास होने पर पे?-पौधे नदी आदि के पास बैठते। वह अपना हर दुख-सुख प्रकृति से बांटते थे। प्रकृति उनकी सच्ची दोस्त थी। एक रात मां की हालत देखकर दोनों रोते-रोते सो गए। सपने में प्रकृति देवी प्रकट हुईं। उन्होंने कहा— तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। गांव से दूर जादुई जंगल है। वहां सच्चे दिल वालों की इच्छा पूरी होती है। अब कल अपनी मां के लिए संजीवनी बूटी ले आना। अगले दिन दोनों जंगल गए। वहां एक कमजोर, भूखा मुर्गा दिखा। रोहिणी ने अपनी जेब से कुछ दाने निकाले। मुर्गा पहले डरा, फिर प्यार देखकर दाने खा गया। दाना खाते ही उसमें जान आ गई। तभी चमत्कार हुआ। दया देखकर प्रकृति देवी प्रकट हुईं। उनके हाथ में जादुई बूटी थी। प्रकृति ने कहा— तुमने भूखे मुर्गे की मदद की। जो जीवों पर दया करता है, मैं उसकी मदद करती हूं। यह लो बूटी। बूटी पीते ही मां ठीक हो गईं और उन्हें गले लगा लिया। रोहन, रोहिणी और प्रकृति के प्यार ने मां की जान बचा ली।

————————————————

अनोखा मित्र

हैरी पॉटर, 10 वर्ष

पहाड़ के पास एक सुंदर सा गांव था। वहां पर आरव और रिया नाम के दो दोस्त रहते थे। आरव को स्काउट की तरह पहाड़ों में नई-नई जगह की खोज करना बहुत पसंद था। वह घर से निकलते समय अपने सिर पर पसंदीदा पीली टोपी और हाथ में एक मजबूत छड़ी लेकर साथ चलता था। वहीं रिया एक भोली और दयालु लड़की थी। वह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन जब वह दोनों अपने गांव की पहाडय़िों में घूमने गए वहां उन्हें रास्ते में एक मुर्गा दिखाई दिया। वह मुर्गा बहुत ही गोल—मटोल और निडर था। रिया ने उसे देखते ही प्यार से उसका नाम भोलू रख दिया भोलू भी निडरता से उनके सामने आकर गर्दन हिलाने लगा, तो रिया ने उसकी थैली में से दाने निकालकर उसके आगे डाल दिए और वह उन्हें खाने लगा। आरव यह सब देखकर हैरान था और धूप से बचने के लिए उसने अपने सिर पर हाथ लगा रखा था और बहुत प्यार से उन्हें देख रहा था। आरव को भोलू का दोस्ताना अंदाज बहुत ही अच्छा लगा। कुछ ही देर में आरव रिया और भोलू अच्छे दोस्त बन गए। भोलू उन दोनों को पहाड़ों की एक सुंदर सी फूलों की घाटी पर ले गया। इसके बारे गांव में कोई नहीं जानता। इस तरह एक छोटे से जीव ने उन्हें प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार दिया।

——————————————————

साहसी मुर्गी

स्वाति अग्रवाल, 12 वर्ष

एक गांव में राहुल और रानी नाम के दो बच्चे रहते थे। एक दिन वे दोनों खेतों की ओर घूमने गए। रास्ते में उन्हें एक सफेद मुर्गी दिखाई दी। रानी ने अपने हाथ से मुर्गी को दाने खिलाने शुरू किए। मुर्गी खुशी से दाने चुगने लगी। तभी वहां एक बिल्ली आ गई। बिल्ली मुर्गी को पकडऩा चाहती थी। मुर्गी बहुत चालाक थी। उसने जोर-जोर से अपने पंख फडफ़ड़ाने शुरू किए और इधर-उधर भागने लगी। बिल्ली उसका पीछा करने लगी। इसी बीच मुर्गी धीरे-से अपने चूजों को झाडय़िों में छिपा आई। राहुल और रानी यह सब देख रहे थे। राहुल ने एक लकड़ी उठाकर बिल्ली को डराया। बिल्ली डरकर वहा से भाग गई। अब मुर्गी और उसके चूजे सुरक्षित थे।

—————————————————

लालची बच्चे

हर्षवी व्यास, 10 वर्ष

एक बार एक लड़की थी उसका नाम हरशु था और एक लड़का था जिसका नाम अभिषेक था, वह दोनों हर रोज एक मुर्गी को खाना खिलाने के लिए जाते थे। फिर एक दिन मुर्गी ने सोने का अंडा दिया। वह दोनों उसे चुपचाप चुरा कर ले गए। मुर्गी ने उन्हें श्राप दिया कि वह कभी भी अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे, फिर वह भिखारी बनकर रोने लगे।

———————————————————

भूखी मुर्गी

एक दिन मोनू और चिंकी पिकनिक मनाने के लिए जंगल गए। जंगल में उन्हें एक मुर्गी दिखाई दी, जो बहुत भूखी और प्यासी थी। मुर्गी को भूखा देखकर चिंकी को मम्मी की कही बातें याद आ गईं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए तथा भूखे और प्यासे को खाना खिलाना चाहिए। चिंकी ने अपनी जेब से चना निकालकर मुर्गी को खिलाया। चना खाकर मुर्गी का पेट भर गया और वह बहुत खुश हो गई। इतने में मोनू बोला— मेरे पापा भी कहते हैं कि हमें जानवरों और पक्षियों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखनी चाहिए।

———————————

मुर्गी और दो बच्चे

कपिल गुर्जर, 12 वर्ष

एक दिन एक लड़का और एक लड़की घूमने के लिए पहाड़ी पर गए। उनके पास खाने के लिए कुछ दाने थे। तभी उन्हें एक सफेद मुर्गी दिखाई दी।

लड़की ने प्यार से मुर्गी को दाने खिलाने शुरू कर दिए। मुर्गी खुशी-खुशी दाने चुगने लगी। लड़का यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। मुर्गी ने दाने खाकर बच्चों का धन्यवाद किया। बच्चों को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने एक भूखे जीव की मदद की।