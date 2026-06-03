Rajasthan: हर गाड़ी की एंट्री फिक्स है… परिवहन निरीक्षक और ट्रक चालक का कथित ऑडियो वायरल

जयपुर। राजस्थान के परिवहन विभाग में ' महीने की एंट्री ' ( अवैध वसूली ) का खेल किस कदर हावी है, इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित ऑडियो से लगता है । यह ऑडियो जयपुर आरटीओ द्वितीय के एक परिवहन निरीक्षक और एक ट्रक चालक के बीच का बताया जा रहा है । इसमें ट्रक चालक को कहा जा रहा है कि ये नियम है, किसी भी गाड़ी की एंट्री फिक्स है … तेरी गाडि़यों की सूची मुझे वॉट्सऐप कर देना…। हालांकि, पत्रिका इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है , लेकिन इस बातचीत ने विभाग में फैले भ्रष्टाचार और दलालों के नेटवर्क की पोल खोल कर रख दी है ।