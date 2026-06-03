Rajasthan: हर गाड़ी की एंट्री फिक्स है… परिवहन निरीक्षक और ट्रक चालक का कथित ऑडियो वायरल

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जयपुर। राजस्थान के परिवहन विभाग में ' महीने की एंट्री ' ( अवैध वसूली ) का खेल किस कदर हावी है, इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित ऑडियो से लगता है । यह ऑडियो जयपुर आरटीओ द्वितीय के एक परिवहन निरीक्षक और एक ट्रक चालक के बीच का बताया जा रहा है । इसमें ट्रक चालक को कहा जा रहा है कि ये नियम है, किसी भी गाड़ी की एंट्री फिक्स है … तेरी गाडि़यों की सूची मुझे वॉट्सऐप कर देना…। हालांकि, पत्रिका इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है , लेकिन इस बातचीत ने विभाग में फैले भ्रष्टाचार और दलालों के नेटवर्क की पोल खोल कर रख दी है ।
'मुझे पता है तेरी 30 गाड़ियां निकल रही हैं … '
चालक : फोन किया था दलाल ने कि साहब से मिल लेना।
निरीक्षक : तू तो ये काम कर दे, इशारा कर तो दिया।
चालक : पहले मेरी बात तो सुनो आपकी कसम … ।
निरीक्षक : तू छोड़, खत्म कर इस महीने को छोड़, तू अब की बात कर … ।
चालक : भगवान की कसम मेरी हालत खराब है… ।
निरीक्षक : मुझे पता है तेरी 30 गाड़ियां निकल रही हैं.. ।
चालक : वो पागल बना रहे हैं, इतनी नहीं हैं ।
निरीक्षक : तो तू बता कितनी गाड़ियां हैं ?
चालक : 16 गाड़ियां निकल रही हैं…
निरीक्षक : तू 16 की लिस्ट दे, मैं 17वीं पकड़ लूंगा, तू मुझे आज ही लिस्ट दे वॉट्सऐप पर ।
चालक : आपमें कमी है, दूसरों की बात मानते हो ।
निरीक्षक: इस महीने की बात कर, तू पागल बना रहा है, तू इस महीने की बात कर, पुराना क्लियर हो गया ।
चालक: बताओ कितनी एंट्री, एवरेज 500 ले लो।
निरीक्षक: हां तो ढाई हजार हो गए… महीने के लगा ले, ये नियम है कोई भी गाड़ी की एंट्री फिक्स है… मुझे पता है जितना मार्बल है दिल्ली जाता है ।
चालक: बताओ तो किसको देना है, फोन पे कर दूं ?
निरीक्षक: फोन पे नहीं करना, मैं बता दूंगा। इस महीने का 20 कर, आगे से आगे 50 कर दिया कर ।
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