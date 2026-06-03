Rajasthan Panchayat Election : क्या 31 जुलाई तक हो पाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव? सस्पेंस के बीच आया ये लेटेस्ट अपडेट

राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से राज्य में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को 31 जुलाई 2026 तक पूरा कराने की सख्त समय सीमा तय की जा चुकी है। अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश में चुनावी बिगुल बेहद जल्द फूंक दिया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आदेश के 12 दिन बाद भी प्रशासनिक मशीनरी की रफ्तार काफी धीमी दिखाई दे रही है। बड़ी बात ये है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए अभी तक कोई भी नया आधिकारिक परिपत्र या मार्गदर्शिका जारी नहीं की गई है। इस प्रशासनिक शिथिलता के साथ-साथ अन्य तकनीकी और कानूनी अड़चनें भी सामने आ रही हैं, जिसके चलते तय समय पर चुनाव संपन्न कराने की राह में लगातार सस्पेंस गहराता जा रहा है।