एमएसएमई को बेहतर इकोसिस्टम से मिलेगी निर्यात में रफ्तार, निर्यातकों की हुई बैठक, चुनौतियों और समाधान पर मंथन

जयपुर। भारत का निर्यात क्षेत्र अब तेजी से बदल रहा है और पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक व्यापार अब अकेले नहीं, बल्कि कई सिस्टम के मिलकर काम करने से आगे बढ़ रहा है। इस संबंध में राजधानी में बैठक आयोजित हुई। ‘द बॉर्डरलेस कलेक्टिव’ का जयपुर संस्करण आयोजित किया गया और इसे ‘सीज़न 1 जयपुर एक्सपोर्ट बैठक’ नाम दिया गया। जिसमें निर्यात से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों और कंपनियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य निर्यातकों को आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करना था।