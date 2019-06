Modi की बैठक से पहले Nirmala Sitaraman से मिले CM Gehlot, पढ़ें मुलाक़ात की 10 बड़ी बातें

जयपुर/ नई दिल्ली।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot ) ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Union Finance Minister Nirmala Sitaraman ) से मुलाकात कर प्रदेश के विभिन्न वित्तीय मामलों पर चर्चा की। उन्होंने विभिन्न पेयजल परियोजनाओं ( Water related issues ) के वित्तीय प्रस्तावों को अनुमति देने तथा राज्यहित में केंद्रीय योजनाओं ( Central Scehemes ) की राशि समय पर जारी करने का आग्रह किया।

मुलाक़ात की 10 बड़ी बातें

1. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा पहले की तरह हर माह की पहली तारीख को दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों में इस व्यवस्था को बदल दिया है, इससे राज्यों को वित्तीय व्यवस्था में परेशानी आ रही है। राज्य को महीने के पहले दिवस पर वेतन एवं पेंशन का भुगतान करना होता है, लेकिन केंद्र से मिलने वाले राज्यांश में देरी के कारण वेतन एवं पेंशन के समय पर भुगतान में कठिनाई होती है।

2. मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री से करीब 5 हज़ार 473 करोड़ रुपए की लागत की सात पेयजल परियोजनाओं के वित्तीय प्रस्तावों को शीघ्र अनुमति प्रदान किए जाने का आग्रह किया।

3. उन्होंने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल परियोजना के तृतीय चरण के लिए 1450 करोड़ रूपए की बाह्य वित्त पोषण सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की। इस योजना से जोधपुर, बाडमेर व पाली के 2014 गांवों तथा 5 कस्बों को वर्ष 2051 तक जल आपूर्ति की जा सकेगी।

Met the Union Minister of Finance Smt. @nsitharaman in Delhi today to discuss various financial issues related to #Rajasthan. Requested centre to give approval to proposals of several pending drinking water projects n ensure timely release of funds of centrally-sponsored schemes. pic.twitter.com/p1Vzr2Fe5J