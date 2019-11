जयपुर में फिर वारदात: दो गुटों में हुआ विवाद, आंखों में मिर्च डालकर धारदार हथियारों से हमला, 6 घायल

सिरसी के कुण्डा गांव की निठारवालों की ढाणी में बुधवार को पुराने जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार दो पक्षों में खूनी संघर्ष ( clash between two sides in jaipur ) हो गया। ( crime in jaipur ) झगड़े में कल्याण सहाय निठारवाल के पैर में, ओमप्रकाश के सिर में गहरी चोट आई है। ( jaipur crime news )