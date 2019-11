इंसानियत शर्मसार: दो नवजात मिले लावारिस, एक झाड़ियों में तो दूसरा गृह पालना में

इंसानियत शर्मसार: दो नवजात मिले लावारिस, एक झाड़ियों में तो दूसरा पालना गृह में

जिले में मंगलवार को दो अलग अलग जगहों पर नवजात शिशु लावारिश हालात में मिले। इसमें एक शिशु झाडिय़ों में ( New born found in bushes ) पड़ा मिला। ( new born found alive ) मामले के अनुसार कुआं थाना क्षेत्र के शिशोट निचली गांव में मंगलवार शाम को गांव के पुल के नीचे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी।