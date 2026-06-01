Rajasthan Petrol Price : डूंगरपुर के गांवों में खुलेआम बिक रहा है 150 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, जानें क्या है वजह?

Rajasthan Petrol Price : डूंगरपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों महंगाई की आड़ में पेट्रोलियम पदार्थों की काला बाजारी का खेल चरम पर है। अति ज्वलनशील पदार्थों की श्रेणी में आने वाले पेट्रोल-डीजल को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क किनारे बनी किराना दुकानों, चाय की थड़ी और अस्थायी केबिनों में खुलेआम बेचा जा रहा है। नियमों के मुताबिक पेट्रोल पंपों से कैन या बोतलों में ईधन देने पर सख्त प्रतिबंध है, लेकिन मुनाफाखोरी के आगे सारे नियम-कायदे हवा हो चुके हैं। चंद रुपयों के लालच में कुछ लोग झोपड़ियों और टीन शेड के नीचे पेट्रोल का स्टॉक रखकर अपनी और दूसरों की जिंदगी से सरेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। लंबे समय से कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण अब हर कुछ दूरी पर प्लास्टिक की केन लटकाए अवैध वेंडर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।