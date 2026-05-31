World No Tobacco Day : पिता को दिया वचन निभाया, दुकान से ‘तंबाकू’ को दूर भगाया

World No Tobacco Day : डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड क्षेत्र के टामटिया गांव के दुकानदार घनश्याम स्वर्णकार ने पिता को दिए एक वचन को निभाने के लिए अपनी दुकान में तंबाकू उत्पादों की हमेशा के लिए 'नो एंट्री कर दी। पिछले सात वर्षों से उनकी दुकान में जहर का एक दाना तक नहीं बिका है। जिसके चलते वे क्षेत्र के लिए नजीर बन चुके हैं। मुख्य चौराहे पर संचालित दुकान पर जब कभी कोई तंबाकू उत्पाद लेने पहुंचता है, तो उसे जवाब यहीं मिलता है कि यहां मौत का सामान नहीं मिलता है। घनश्याम लोगों को नशे से दूर रहने को समझाते भी है।