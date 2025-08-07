Rajasthan: फर्जी प्रमाणपत्र से बन गए टीचर, बीडीओ और स्टेनोग्राफर, SOG जांच में पकड़े गए 24 सरकारी कर्मचारी

मेडिकल बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट खुलासा हुआ की इनमें से मात्र 5 लोक सेवक ही 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग होना पाए गए। इसके अलावा 24 तथाकथित दिव्यांगों को मेडिकल बोर्ड ने दिव्यांग कैटेगिरी के लिए अनफिट बताया। उन्होंने बताया कि श्रव्यबाधित 13 में से 13 लोक सेवक दिव्यांग कैटेगिरी के लिए अनफिट पाए गए। दृष्टिबाधित तथाकथित 8 दिव्यांगों में से 6 दिव्यांग कैटेगिरी के नहीं पाए गए। इसी प्रकार लोकोमोटर एवं अन्य प्रकार के दिव्यांगता वाले 8 लोक सेवकों में से 5 दिव्यांग कैटेगिरी के लिए अनफिट पाए गए।