राजस्थान के बड़े 22 सरकारी अस्पतालों के बिजली सिस्टम में मिली खामियां, पुरानी वायरिंग, ओवरलोडेड पैनल, कभी भी फट सकता है सिस्टम

Electrical Inspectorate Department: जयपुर.ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षणालय की जांच में राजस्थान के 22 प्रमुख सरकारी अस्पतालों के बिजली तंत्र में गंभीर खामियां उजागर हुई है। एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के आइसीयू में लगी भीषण आग के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी प्रमुख अस्पतालों के विद्युत सिस्टम की समीक्षा के निर्देश दिए थे। निरीक्षण टीम ने पाया कि कई जगह पुराना वायरिंग नेटवर्क, ओवरलोडेड पैनल, कमजोर अर्थिंग और ढीले कनेक्शन जैसी बड़ी समस्या है, जो हादसे का कारण बन सकती है। रिपोर्ट में इन सभी संस्थानों में तुरंत मेंटीनेंस कार्य शुरू करने की जरूरत जताई गई है।