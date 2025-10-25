Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के बड़े 22 सरकारी अस्पतालों के बिजली सिस्टम में मिली खामियां, पुरानी वायरिंग, ओवरलोडेड पैनल, कभी भी फट सकता है सिस्टम

ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षणालय की जांच में राजस्थान के 22 प्रमुख सरकारी अस्पतालों के बिजली तंत्र में गंभीर खामियां उजागर हुई है। एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के आइसीयू में लगी भीषण आग के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी प्रमुख अस्पतालों के विद्युत सिस्टम की समीक्षा के निर्देश दिए थे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 25, 2025

ट्रोमा अस्पताल हादसे के बाद बिजली सिस्टम की जांच, पत्रिका फोटो

Electrical Inspectorate Department: जयपुर.ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षणालय की जांच में राजस्थान के 22 प्रमुख सरकारी अस्पतालों के बिजली तंत्र में गंभीर खामियां उजागर हुई है। एसएमएस अस्पताल के ट्रोमा सेंटर के आइसीयू में लगी भीषण आग के बाद सरकार ने प्रदेश के सभी प्रमुख अस्पतालों के विद्युत सिस्टम की समीक्षा के निर्देश दिए थे। निरीक्षण टीम ने पाया कि कई जगह पुराना वायरिंग नेटवर्क, ओवरलोडेड पैनल, कमजोर अर्थिंग और ढीले कनेक्शन जैसी बड़ी समस्या है, जो हादसे का कारण बन सकती है। रिपोर्ट में इन सभी संस्थानों में तुरंत मेंटीनेंस कार्य शुरू करने की जरूरत जताई गई है।

ओवरलोड से खतरा

रिपोर्ट में बताया है कि अधिकांश अस्पतालों में बिजली का ढांचा वर्षों पुराना है। कई जगहों पर लोड क्षमता से अधिक बिजली उपकरण चलाए जा रहे हैं। इससे ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का खतरा लगातार बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अस्पतालों में 24 घंटे चलने वाले उपकरणों के कारण बिजली की खपत अधिक रहती है, ऐसे में सुरक्षा प्रणाली का मजबूत होना बेहद जरूरी है।

इन अस्पतालों का निरीक्षण

एसएमएस अस्पताल, ट्रोमा सेंटर, जेके लोन (जयपुर), पन्नाधाय महिला अस्पताल, सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक महाराणा भूपाल अस्पताल (उदयपुर), जिला अस्पातल करौली, आरआर सीएचसी अस्पताल, विश्वंभर दयाल अस्पताल (बहरोड़), कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर (नीमराना), सरकारी सीएचसी अस्पताल तारापुर, राजीव गांधी जनरल अस्पताल, जनाना एंड चाइल्ड अस्पताल,
सेटेलाइट अस्पताल (अलवर), महात्मा गांधी अस्पताल (जोधपुर), पीबीएम अस्पताल (बीकानेर), एमबीएच (कोटा), जेएलएन अस्पताल (अजमेर), एमजी अस्पताल (भीलवाड़ा), पं.जवाहरलाल नेहरू अस्पताल (नागौर), हरिदेव जोशी अस्पताल (डूंगरपुर), बीडीके अस्पताल (झुंझुनूं) सहित अन्य अस्पतालों में बिजली सिस्टम में सुरक्षा खामियां मिली हैं।

निजी अस्पतालों की क्यों नहीं हुई जांच ?

विद्युत निरीक्षणालय की यह जांच सरकारी अस्पतालों तक सीमित रही, जबकि प्रदेश में सैकड़ों निजी अस्पताल भी संचालित हैं। बिजली उपकरणों और ऑक्सीजन प्लांट के निरंतर संचालन के कारण इन अस्पतालों में भी ओवरलोड और आगजनी का खतरा बना रहता है। विशेषज्ञों का कहना है कि निजी अस्पतालों को संचालन की अनुमति देने से पहले विद्युत निरीक्षणालय से बिजली जांच रिपोर्ट लेना अनिवार्य होता है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब सरकारी अस्पतालों में इतनी बड़ी खामियां मिली हैं, तो निजी अस्पतालों के बिजली सिस्टम की जांच क्यों नहीं की जा रही?

इनका कहना है

सभी चिह्नित अस्पतालों में खामियां मिली है। कुछ में तो बड़ी परेशानी है। रिपोर्ट सौंप दी, तत्काल सुधार के लिए कहा है। निजी अस्पतालों में भी जांच का प्रोग्राम तय कर रहे हैं। - गौरीशंकर जीनगर, मुख्य इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, विद्युत निरीक्षणालय विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 09:24 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के बड़े 22 सरकारी अस्पतालों के बिजली सिस्टम में मिली खामियां, पुरानी वायरिंग, ओवरलोडेड पैनल, कभी भी फट सकता है सिस्टम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Police Advisory: फर्जी कोर्ट सम्मन/वारंट से सावधान, साइबर ठगों का नया जाल

Photo: Patrika Network
जयपुर

शरीर ही ब्रह्माण्ड – गर्भ से प्रकाश

ओपिनियन

जयपुर में चोरी की बड़ी वारदात, 4 घरों के ताले तोड़कर लाखों के जेवर ले उड़े चोर, आईफोन और डेढ़ लाख की घड़ी भी चुराई

Jaipur Crime
जयपुर

Jaipur Airport: विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर से, 37 स्थानों के लिए फ्लाइट्स, पहली बार भूटान-वियतनाम जुड़ेंगे

जयपुर

राजस्थान में तबादलों के बाद 900 प्रिंसिपलों ने नहीं किया कार्यग्रहण, जानें क्यों

education-department-rajasthan
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.