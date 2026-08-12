खानवास में तिरंगा रैली निकाली

खानवास. स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खानवास के विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकालकर हर घर तिरंगा का संदेश दिया। प्रधानाचार्य नन्दाराम मीना ने तिरंगे और आजादी के महत्व की जानकारी दी तथा स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले महापुरुषों को याद किया।
इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य चौथमल शर्मा, कृष्णा मीणा, मोनिका मीणा, नूतन मीणा, स्वाति शेखु, अजय कुमार वर्मा, द्वारका प्रसाद गौतम, सुरेश चंद मीणा, कैलाश चंद शर्मा, हरगोविंद मीना, देवनारायण मीणा, देशराज कसाना, रामावतार मीणा, गिर्राज प्रसाद शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।
फोटो कैप्शन: लवाण-खानवास में तिरंगा रैली निकालते विद्यार्थी।
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