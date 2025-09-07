CM भजनलाल ने उत्तराखण्ड में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए भेजी राहत राशि, धामी से फोन पर की बातचीत

इसके साथ ही शर्मा ने धामी से फोन पर बातचीत में कहा कि राजस्थान संकट की इस घड़ी में उत्तराखण्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। शर्मा ने धामी को लिखे पत्र में कहा कि उत्तराखण्ड में हाल में आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति एवं उससे हुई जनहानि के समाचार अत्यंत दुखद एवं व्यथित करने वाले हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन शीघ्र सामान्य होने तथा पीड़ित परिवारों को संबल और धैर्य प्राप्त होने की प्रार्थना की।