जयपुर

CM भजनलाल ने उत्तराखण्ड में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए भेजी राहत राशि, धामी से फोन पर की बातचीत

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तराखण्ड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन शीघ्र सामान्य होने तथा पीड़ित परिवारों को संबल और धैर्य प्राप्त होने की प्रार्थना की।

जयपुर

Rakesh Mishra

Sep 07, 2025

Bhajanlal Sharma and Pushkar Singh Dhami
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तराखण्ड में भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति में राहत के लिए पांच करोड़ रुपए की सहायता दी है। शर्मा ने रविवार को उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से पांच करोड़ रुपए की राशि डीडी के जरिए भेजी है।

धामी को लिखा पत्र

इसके साथ ही शर्मा ने धामी से फोन पर बातचीत में कहा कि राजस्थान संकट की इस घड़ी में उत्तराखण्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। शर्मा ने धामी को लिखे पत्र में कहा कि उत्तराखण्ड में हाल में आई भीषण बाढ़ से उत्पन्न स्थिति एवं उससे हुई जनहानि के समाचार अत्यंत दुखद एवं व्यथित करने वाले हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन शीघ्र सामान्य होने तथा पीड़ित परिवारों को संबल और धैर्य प्राप्त होने की प्रार्थना की।

राजस्थान में भी आफत

गौरतलब है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव में शनिवार शाम को बादल फटा। बाजार और कई घरों में पानी-मलबा घुस गया। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी बह गईं। वहीं राजस्थान की बात करें तो प्रदेश में मानसून की मेहरबानी फिलहाल जारी है। पहले चरण में सामान्य गति से चला बारिश का दौर अब दूसरे चरण में आफत बनता जा रहा है।

पूर्वी व दक्षिणी जिलों में अतिवृष्टि से बाढ़ के हालात हो गए हैं, लोगों के घरों, दुकानों और खेतों को काफी नुकसान पहुंचा हैं कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं तो कई जगह आवागमन बाधित हो रहा है। वहीं बांधों के कैचमेंट में अच्छी आवक होने से गेटों को खोला जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दो-तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Published on:

07 Sept 2025 05:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM भजनलाल ने उत्तराखण्ड में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए भेजी राहत राशि, धामी से फोन पर की बातचीत

